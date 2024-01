In 2022, Novak Djokovic a fost protagonistul unui conflict cu autoritațile australiene, iscat in jurul politicii vaccinarii. Tensiunile au avut loc in timpul turneului de la Melbourne. Acum, in 2024, el a revenit la locul in care a trait cele mai grele clipe ale carierei. La varsta de aproape 37 de ani, Djokovic se pregatește […] The post Djokovic a retrait coșmarul australian. „Mi s-a strans stomacul” first appeared on Ziarul National .