- Incepand cu data de 1 octombrie, la Biserica „Nașterea Maicii Domnului‟ – Sapunaru din Focșani, slujește preotul Mircea Gavrila, și asta pentru ca preotul Vasilica Panaite s-a pensionat, dupa 27 de ani in care a slujit la aceasta biserica. Pr. Mircea Gavrila este vrancean, dar a slujit mulți ani la…

- Industria jocurilor de noroc atinge an de an o cifra de afaceri cu zece zerouri, cazinourile online avand sute de milioane de clienți la nivel global. In ciuda faptului ca vorbim despre un fenomen foarte popular, inca mai exista oameni care nu fac diferența intre un „pasionat” de jocuri de noroc, termen…

- Anca Alungulesei, terapeut in nutriție și creatoarea metodei integrative de slabit denumite Psiho-Dieta, apasa butonul roșu de Panica! , dar și butonul verde de Acțiune! in ceea ce privește obezitatea, cea mai nominalizata comorbiditate in contextul nenumaratelor cazuri grave de imbolnaviri cu Covid-19.

- Programul devine nemilos pentru HC Buzau, care va evolua duminica seara, la Sala Sporturilor, intr-un meci contand pentru etapa a 8-a a Ligii Naționale de handbal masculin, impotriva uneia dintre cele mai puternice echipe din campionat, Potaissa Turda. Și aceasta este doar prima confruntare dintr-o…

- 29% dintre romani au spus ca relațiile de prietenie s-au deteriorat Huawei și IPSOS au realizat un studiu din care reies schimbarile generate de pandemie Conform studiului realizat de Huawei Consumer BG și IPSOS, pandemia i-a facut pe oameni sa limiteze sau chiar sa renunțe la activitatea fizica. Studiul,…

- In perioada 6 – 7 iulie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au desfașurat o activitate in comuna Pufești, pe linia prevenirii și combaterii faptelor antisociale reglementate și sancționate de cadrul legislativ in vigoare…

- ACS Poli Timisoara pare ca a ajuns la capatul drumului. Echipa startata de autoritatile locale si judetene in anul 2012 a fost exclusa oficial din Liga 3 si retrogradata in ultimul esalon fotbalistic dupa neprezentarile din startul stagiunii 2021-22. ACS Poli nu a jucat niciunul dintre cele meciuri…

- Autoritatile chineze au anuntat ca au in vedere o noua tinta in cadrul eforturilor pe care le depun pentru a controla excesele din industria de divertisment locala și ca vor reglementa de aceasta data chestiuni asociate stilului muzical K-pop, informeaza DPA.