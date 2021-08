Stiri pe aceeasi tema

- Stocul industrial modern din Romania a depasit 5,4 milioane mp, cea mai mare cerere (66%) fiind atrasa de Bucuresti, arata cel mai recent raport intocmit de o companie de consultanta imobiliara. Analiza expertilor Avison Young evidentiaza faptul ca, in prima jumatate a anului 2021, au…

- Romania va ramane cu 15,5 milioane de locuitori pana in 2050, in scadere cu 20% de la 19,2 milioane de persoane in 2020, pe fondul natalitatii scazute si al migratiei externe, arata datele Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene. Asta pentru ca Romania, indiferent de partidul care…

- ”Banca Europeana de Investitii a incheiat astazi, oficial, un nou imprumut de 120 milioane EUR cu Distributie Energie Electrica Romania S.A. (DEER), filiala de distributie a energiei electrice a Grupului Electrica. Prima finantare realizata de Banca Europeana de Investitii pentru DEER va sprijini consolidarea…

- Ministerul Sanatatii de la Copenhaga a anunțat ca Danemarca a ajuns la un acord cu Romania pentru a cumpara peste 1,1 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 produs de BioNTech/Pfizer. Institutul Serum a precizat ca primele livrari ar putea ajunge in aceasta saptamana. „Cu dozele cumparate din…

- Artistul care va deschide seria evenimentelor Sound of Bucharest anuale revine in fata publicului din Capitala dupa sapte ani si pregateste cel mai mare si spectaculos solo show din Europa.In fiecare an, un alt artist international celebru va fi prezent pe scena Sound of Bucharest.„A trecut prea mult…

- Masked Wolf, unul dintre cei mai in voga artiști din lume, vine pentru prima data in Romania, in septembrie, la SAGA Festival. Prezent in top 10 Billboard, in topurile radiorilor internaționale și pe platformele digitale, cu sute de milioane de streamuri, viral pe TikTok, artistul spune ca așteapta…

- Albatros , prima formație de succes in anii de dupa ’89, are de gand sa revina in activitatea concertistica. Timp de 20 de ani nu s-a stiu mai nimic despre trupa fenomen care umplea stadioane și ale carei succese se auzeau oriunde in Romania acelor vremi. Au atins recorduri care n-au fost egalate nici…

- Romania se apropie de patru milioane de persoane vaccinate Valeriu Gheorghița, coordonator Campanie nationala de vaccinare anti-Covid. FOTO: gov.ro. România se apropie de patru milioane de persoane vaccinate, iar cea mai mare rata de acoperire…