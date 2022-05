DJ Hugo, de la Românii au talent pe scena SAGA Festival DJ Hugo, semifinalist al show-ului Romanii au talent și nominalizat la premiul de originalitate, va urca pe una dintre scenele SAGA Festival la inceputul verii. Impresionați de talentul lui incredibil și de capacitatea de a face spectacol, organizatorii festivalului l-au invitat sa faca parte din line-up-ul celei de-a doua ediții SAGA, care va avea loc in perioada 3-5 iunie, la Arena Naționala din București. “Parinții mi-au spus ca au o veste buna, m-au sfatuit sa ma așez pe pat și in momentul in care mi-au spus ca voi mixa la SAGA Festival, m-am bucurat enorm ca visul mi s-a implinit acum. Vestea,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

