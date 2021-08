Stiri pe aceeasi tema

- Circa 2.000 de locuitori ai statului american California au fost chemati miercuri sa-si paraseasca „imediat” locuintele pe fondul apropierii incendiului Dixie, cel mai mare izbucnit in California acest an, informeaza Agerpres . „Daca ati ramas, trebuie sa plecati spre est, imediat”, a postat pe Twitter…

- Cel mai mare incendiu din California, care a devorat vegetatie cat echivalentul orasului Chicago, este atat de voluminos incat isi genereaza propriul climat si risca sa ingreuneze si mai mult sarcina pompierilor care lupta impotriva acestuia, relateaza AFP, potrivit news.ro. In total 5.400…

- Dixie Fire, un incendiu uriaș in padurile din nordul Californiei, care nu face decat sa creasca de la mijlocul acestei luni, a devorat deja o zona de vegetație echivalenta cu orașul Chicago. Dimensiunile acestui incendiu și faptul ca isi genereaza de acum propriul climat reprezinta dificultați enorme…

- Pompierii americani au facut publice un videclip filmat din cabina mașinii aflate in timpul unei intervenții la incendiile care mistuiesc nordul Californiei inca din 4 iulie. Imaginile obținute și postate de BBC au surprins exact momentul cand vehiculul salvatorilor este cuprins de o perdea de flacari.…

- Provincia Columbia Britanica din vestul Canadei a decretat marti starea de urgenta din cauza raspandirii incendiilor care sunt asteptate sa creasca in amploare in urmatoarele zile, favorizate de temperaturile ridicate si de vant, noteaza AFP. "Am ajuns intr-un punct critic", a anuntat Mike Farnworth,…

- Un incendiu de vegetatie arde necontrolat incepand de duminica in Santa Rosa and San Jacinto Mountains National Monument, o zona protejata din sudul statului american California, obligand autoritatile locale sa ordoneze evacuari obligatorii ale comunitatilor montane din Pinyon Crest, o regiune aflata…