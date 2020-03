Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au stabilit ca desfacerea unei casnicii este o problema personala, in care este implicat statutul persoanei, iar acesta din urma nu poate fi subiect de...

- Divorțul prin mediere a fost interzis printr-o decizie a Curții Supreme. Mai precis, magistrații Inaltei Curti de Casatie si Justitie au stabilit ca desfacerea unei casnicii este o problema personala, in care este implicat statutul persoanei. De la data la care decizia a fost publicata in Monitorul…

- De la data la care decizia a fost publicata in Monitorul Oficial, oricine vrea sa divorțeze este obligat sa treaca printr-un proces, cu termene, avocați și martori. Avocatul Adrian Cuculis a explicat la Digi24 ca sotii care vor dori sa divorteze vor avea mai putine optiuni, in conditiile in care acordul…

- Divortul prin mediere a fost interzis printr-o decizie a Curtii Supreme. Mai precis, magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au stabilit ca desfacerea unei casnicii este o problema personala, in care este implicat statutul persoanei. Or, acesta din urma nu poate fi subiect de negociere.

- Divortul prin mediere a fost interzis printr-o decizie a Curtii Supreme. Mai precis, magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au stabilit ca desfacerea unei casnicii este o problema personala in care este implicat statutul persoanei. Or, acesta din urma nu poate fi subiect de negociere. De la…

- Curtea Suprema vine cu o decizie cruciala pentru mulți dintre romani. Magistrații au interzis divorțul prin mediere, ceea ce inseamna ca soții vor fi obligați sa divorțeze la Tribunal, prin instanța. ”Desfacerea unei casnicii este o problema personala, in care este implicat statutul persoanei. Or,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis, joi, rejudecarea procesului in care George Becali a fost obligat de Curtea de Apel Bucuresti la plata a 30.000 de euro, reprezentand despagubiri catre Florin Talpan, anunța news.ro.Dupa decizia CAB, Becali i-a platit lui Talpan suma de 30.000,…