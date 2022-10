Divorțul momentului: Paula Seling lăsată șocant de singură Divorțul momentului: Paula Seling nu mai formeaza un cuplu cu Radu Bucura, iar acest lucru s-a intamplat in secret! Cunoscuta cantareața ramane șocant de singura, dupa 17 ani de casnicie. Ce s-a intamplat? In septembrie cuplul facea public faptul ca se gandește de mai multa vreme sa aiba un copil și ca iau in calcul varianta adopției. Acum, insa, totul a venit ca un șoc in momentul cand s-a aflat ca cei doi au divorțat in secret. Se pare ca singurii care știau de destramarea casniciei artistei au fost prietenii apropiați. Atat de apropiați, incat in cele din urma a „transpirat” totul la presa…Mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Radu Bucura, 43 de ani, și Paula Seling, 44 de ani, s-au intalnit in 1996, pe vremea cand erau doar doi adolescenți și se aflau la un eveniment de muzica, in Navodari. Cei doi și-au unit destinele noua an mai tarziu in iulie 2005, iar vreme de 17 ani au format un cuplu discret și […] Articolul Cine…

- Paula Seling este una dintre cele mai mari artiste din Romania. Datorita vocii de aur pe care o are, a rezistat ani la rand in lumina reflectoarelor. Ceea ce putini stiu este faptul ca artista a fost casatorita chiar cu managerul sau, Radu Bucura. Cei doi formau un cuplu de peste 17 ani. Mai exact,…

