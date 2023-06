Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe sate au fost „complet sau parțial” inundate in sudul Ucrainei dupa distrugerea partiala a barajului hidrocentralei Kahovka de pe fluviul Nipru, in regiunea Herson. In zonele afectate traiesc aproximativ 16.000 de oameni, iar autoritațile au inceput evacuarile. Ucrainenii și rușii se acuza…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca distrugerea barajului Nova Kakhovka este o alta crima de razboi a Rusiei impotriva civililor nevinovati. „Rusia si autorii rusi trebuie sa fie trasi la raspundere", a adaugat seful statului. „Distrugerea barajului Nova Kakhovka este o alta crima de razboi a…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat distrugerea barajului de langa Herson și a criticat Federația Rusa pentru ca țintește asupra infrastructurii de importanța majora.„Condamn cu fermitate distrugerea barajului Nova Kahovka in aceasta dimineața. Țintirea de catre Rusia a infrastructurii…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a declarat marti scandalizat de atacul impotriva unui baraj hidroelectric din Ucraina, atac ce „demonstreaza inca odata”, potrivit lui, „brutalitatea razboiului dus de Rusia”, transmite AFP. Distrugerea barajului Kahovka este „un act scandalos” care „pune…

- Barajul hidrocentralei Kahovka de pe raul Nipru a fost distrus iar apa inunda zonele din Herson aflate in aval. Distrugerea barajului Nova Kahovka din sudul Ucrainei reprezinta un „ecocid”, insa oficialii naționali și regionali lucreaza la a se asigura ca localnicii sunt in siguranța, a spus marți șeful…

- Noi bombardamente ale rușilor au fost raportate in Herson și in Harkov, miercuri, ținte civile fiind atinse. Sunt victime in ambele orașe. Tot ieri, 31 mai, Casa Alba a anunțat un nou pachet de ajutor pentru Ucraina, care include sisteme de aparare antiaeriana, muniție și alte echipamente de aparare…

- Ocupanții ruși au continuat atacurile de-a lungul frontului si le-au concentrat asupra a doua orase ucrainene din regiunea estica Donetk, a anuntat armata ucraineana, care spune ca a respins peste 40 de lovituri inamice in ultimele 24 de ore, relateaza Reuters . Luptele cele mai intense au fost de-a…

- Jurnalistul Dumitru Garcaliuc, corespondentul Libertatea din Ucraina, a vorbit cu un chirurg aflat pe frontul din regiunea Herson inca din luna martie a anului trecut. In toata aceasta perioada, peste 4.000 de soldați raniți au primit primul ajutor de la doctor și de la colegii lui din spitalul militar,…