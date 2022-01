Distribuitorii de bunuri de consum caută finanțare pentru o “Reţea de 8 depozite regionale” care să colecteze produse agricole Scurtarea lanturilor de aprovizionare și consolidarea rolului distributiei pot atenua cresterea generala a preturilor, inflatia si criza de aprovizionare cu alimente cu care ne confruntam, in prezent, sustin reprezentantii Asociatiei Companiilor de Distributie de Bunuri din Romania (ACDBR). Asociația incearca sa identifice surse de finanțare cu ajutorul carora sa poata fi pus in practica programul privind “Reteaua de 8 depozite regionale” pentru colectarea si comercializarea produselor preponderent agricole, dupa ce acesta nu a fost inclus in PNRR. Organizatia si-a stabilit prioritatile strategice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

