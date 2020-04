Distanță socială 0. Pacienții se îmbulzesc la policlinica SJU Craiova In plina pandemie COVID-19, pacienții care vin la Policlinica Spitalului Județean de Urgența (SJU) Craiova se imbulzesc la intrare, fara a lua in calcul masurile de distanțare sociala. Managerul unitații medicale spune ca, in ciuda programarii acestora, oamenii nu respecta nici orele și nici distanța sociala. Teodor Sas a transmis adresa catre firma de paza la finele saptamanii trecute și a solicitat sprijinul autoritaților pentru a putea ține sub control situația. Luni, zeci de oameni se inghesuiau la intrare Luni dimineața, zeci de persoane s-au inghesuit in fața policlinicii SJU Craiova. „Azi (luni… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

