Ministrul de interne italian Matteo Salvini a acuzat-o pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei, ca este indirect responsabila pentru violentele recente din orasul Chemnitz (estul Germaniei) pentru ca a 'subestimat' dificultatea de a integra sute de mii de migranti in tara sa, relateaza AFP.

'Este destul de clar faptul ca Angela Merkel a subestimat riscul de tensiuni sociale in ultimii ani cand a declarat ca este loc pentru sute de mii de migranti in Germania', a afirmat Salvini in legatura cu incidentele de la Chemnitz, intr-un interviu difuzat luni seara de postul de televiziune german…