Dispreț…la suprapreț Cat de josnic poți fi astfel incat sa comiți fapte…cu caracter profitabil, pe timp de criza? Uitand ca, de fapt, oricat de plin sau gol ne este contul din banca, in fața teroriștilor nevazuți, suntem egali. Comportamentul asta e de cand lumea, mereu au fost oportuniști in stare sa-și scoata și mamele la vanzare, numai […] Articolul Dispreț…la suprapreț apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

