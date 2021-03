Stiri pe aceeasi tema

- Sociologul Dan Dungaciu critica dur intrevederea președintelui Maia Sandu cu ambasadorul Federației Ruse la Chișinau, Oleg Vasnețov, in timpul careia șeful statului a solicitat Rusiei ajutor in combaterea pandemiei. Dungaciu spune ca mesajul transmis de Maia Sandu denota faptul ca Republica…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a intalnit joi cu ambasadorul Federației Ruse pentru a discuta despre accesul rapid la vaccinul Sputnik V, scrie Hotnews.ro Maia Sandu anunța ca a avut joi o intrevedere cu Oleg Vasnețov, ambasadorul Federației Ruse in Republica Moldova.„Am discutat despre…

- Avertismentul lui Joe Biden, formulat intr-un interviu acordat televiziunii ABC, vine dupa publicarea unui raport al serviciilor secrete americane care susține ca Vladimir Putin a coordonat cel mai probabil eforturile de manipulare a alegerilor prezidentiale din 2020 in favoarea lui Donald Trump.Presedintele…

- Seful guvernului austriac, Sebastian Kurz, a declarat marti ca a discutat cu presedintele rus, Vladimir Putin, despre utilizarea vaccinului Sputnik V in Austria, desi a conditionat-o de aprobarea sa de catre Uniunea Europeana, relateaza EFE. 'Am vorbit la telefon cu Vladimir Putin, suntem in contact…

- Serbia va investi oricat de mult va fi necesar pentru a incepe pana la finalul anului productia interna a vaccinului Sputnik V dezvoltat de Rusia, a declarat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic pentru Reuters. Un grup de experti rusi este asteptat saptamana viitoare in Serbia pentru…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat ca in timpul unei convorbiri telefonice cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, i-a propus ajutorul Institutului Paul Ehlich (PEI) in eforturile de inregistrare a vaccinului "Sputnik V" in UE. Despre acest lucru ea a anunțat joi, in cadrul unei…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat inceperea vaccinari in masa a populatiei Rusiei impotriva Covid-19, incepand de saptamana viitoare. Putin considera ca vaccinul produs de țara sa este „cel mai bun”, scrie agerpres .„Cer lansarea unei vaccinari in masa a intregii populatii incepand de saptamana…

- Capitala si cel mai mare oras al Rusiei, Moscova, a anuntat luni ca locuitorii cu varsta de peste 60 de ani pot sa faca programari pentru a fi vaccinati impotriva coronavirusului cu vaccinul produs de stat, informeaza DPA. Masura urmeaza dupa aprobarea Ministerului Sanatatii rus a vaccinului Sputnik…