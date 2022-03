DISPERARE! Echipajul super-iahtului unui oligarh rus a recurs la pescuit după ce localnicii au refuzat să îl realimenteze Echipajul unui super-iaht deținut de un oligarh rus a inceput sa prinda și gateasca pești dupa ce localnicii au refuzat sa realimenteze nava, relateaza Business Insider . Se crede ca super-iahtul „Ragnar” este deținut de Vladimir Strzhalkovski, un fost agent KGB apropiat de președintele Vladimir Putin care deocamdata nu a fost vizat de sancțiuni occidentale. Ragnar, evaluat la 85 de milioane de dolari, este blocat in portul Narvik din nordul Norvegiei de mai bine de o luna fiindca furnizorii locali de combustibil refuza sa faca afaceri cu Strzhalkovsky. Localnicii au declarat saptamana trecuta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernele Uniunii Europene vor analiza posibilitatea impunerii unui embargo petrolier Rusiei din cauza invaziei in Ucraina, in cadrul reuniunii din aceasta saptamana cu președintele american Joe Biden, intr-o serie de summituri menite sa intareasca raspunsul Occidentului fața de politica Moscovei. Incercand…

- ”Ceea ce incercam cu aliatii nostri este sa slabim economia rusa, sa oprim finantarea pe care presedintele rus Vladimir Putin o foloseste pentru masina sa de razboi. Am aplicat sanctiuni asupra Bancii Centrale Ruse, asupra sistemului SWIFT, am inghetat active bancare, de fapt, Marea Britanie ingheata…

- Președintele american Joe Biden nu exclude nimic in privinta unei interziceri a importurilor de petrol din Rusia. Biden face aceasta declaratie dupa ce a impus deja o serie de sanctiuni economice Rusiei, din cauza invaziei ruse a Ucrainei, de la inchiderea spatiului aerian american la sanctiuni dure…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat in Parlament ca bancile din Rusia vor fi excluse din sistemul financiar al Londrei, ca parte a sanctiunilor suplimentare, dupa ce Rusia a invadat Ucraina, informeaza Digi24 . „Aceste competente ne vor permite sa excludem total bancile rusesti din sistemul financiar…

- Europa sancționeaza Rusia din cauza crizei din Ucraina. Uniunea Europeana, acționand in tandem cu Statele Unite și Marea Britanie, spera sa franeze Moscova prin pastrarea unor sancțiuni mai mari pentru viitorul apropiat. Cu toate astea, masurile anunțate nu se ridica la nivelul opțiunilor disponibile,…

- Ucraina ordona mobilizarea rezerviștilor, pentru a rezista in fața unui razboi cu Rusia. Oficial, razboiul intre Rusia și Ucraina nu a fost declarat. Rusia a anunțat insa ca trimite trupe „de menținere a pacii” in regiunile Donețk și Lugansk. Aceste doua regiuni aparțin Ucrainei dar Rusia le-a recunoscut…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau rus Vladimir Putin au convenit sa se intalneasca in cadrul unui summit privind criza din Ucraina, la propunerea omologului lor francez Emmanuel Macron. Președinția Franței a emis, in aceasta dimineața, urmatorul comunicat, in care confirma organizarea…

- Administratia Vladimir Putin a acuzat, marti, Statele Unite de amplificarea tensiunilor, in contextul in care Departamentul american al Apararii a anuntat plasarea in stare de alerta a mii de militari care ar putea fi mobilizati in Europa de Est pentru operatiuni ale Fortei de Reactie a NATO, informeaza…