Disneyland a suspendat temporar vânzarea biletelor, după ce parcul de distracţii a atins capacitatea maximă Disneyland a suspendat temporar vanzarea biletelor pentru acces zilnic, vineri, dupa ce parcul de distractii din Anaheim, California, a atins capacitatea maxima pe fondul sezonului aglomerat din timpul sarbatorilor de iarna, relateaza agentia DPA, potrivit Agerpres. Autointitulat „Cel mai fericit loc de pe Pamant”, Disneyland atinge temporar capacitatea maxima de cateva ori pe an, de obicei in timpul perioadelor turistice de varf, in mijlocul verii si in preajma Craciunului. Aceasta suspendare temporara a vanzarii biletelor de acces zilnic marcheaza primul astfel de incident provocat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

