Disney anunţă că nu va afişa multe reclame pe Disney+ Disney a oferit cateva informatii noi despre viitoarea versiune cu reclame a Disney+, care va fi lansata candva in cursul acestui an.. In primul rand, compania promite ca nu vor fi difuzate mai mult de patru minute de reclama pe ora. Asta va face Disney+ sa afiseze mai putine reclame decat alte servicii, precum NBC Peacock sau Hulu, care este detinut tot de Disney, insa, afiseaza intre 9 si 12 reclame intr-o ora. De asemenea, nu vor fi afisate reclame celor mici, care acceseaza serviciul folosind profilul Kids. In plus, Disney nu va accepta reclame la servicii de streaming concurente, astfel ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

