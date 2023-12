Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, de la ora 21:00, la America Express incepe prima etapa din Argentina, cea de-a opta de pe Drumul Soarelui! Se schimba clima, se schimba peisajul, dar și echipele. Așadar, urmeaza o ediție cu o dinamica surprinzatoare a competiției: fieca

- In aceasta seara, de la ora 21:00, pe Antena 1, incepe etapa a șaptea pe Drumul Soarelui, la America Express, cu o surpriza de proporții: Anamaria Prodan intra in competiție alaturi de Romica și Catalin Țociu, in rolul „handicapului” primit de ei dupa ce au fost salvați de soarele verde.

- In seara aceasta, de la ora 20:30, la Antena 1, urmeaza cursa pentru ultima șansa pe Drumul Soarelui, in competiția America Express. Se anunța un careu tensionat, intrucat, de la etapa la etapa, numarul echipelor scade – astfel, din șase perechi, trei vor

- In ediția 27 din sezonul 6 America Express de pe 29 noiembrie 2023, lucrurile au luat o intorsatura neașteptata. O echipa a primit cazare de la Irina Fodor, dar nu și imunitate, iar Giulia Anghelescu a cedat și a spus ce o deranjeaza in concrs.Echipele au luptat cu toate forțele pentru cea mai dorita…

- In aceasta seara, de la ora 21, la Antena 1 incepe etapa a șasea a aventurii America Express – cu un parcurs spectaculos, in care peisajele se schimba dramatic: de la peste 4.000 de metri, concurenții vor cobori vertiginos pana la plajele Oceanului Pacific. Au mai ramas șase echipe in concurs, pe care…

- Presiunea cursei și dificultatea misiunilor au declanșat momente pline de tensiune in majoritatea echipelor aflate pe Drumul Soarelui, in editia de duminica seara, 19 noiembrie. Iulia Albu și Mike și-au aruncat cuvinte grele și nici pentru Alexia și Aris Eram situația nu a fost mai simpla.Pe teritoriul…

- Proba cu cocoșii de lupta i-a pus in dificultate pe concurenții de la America Express – Drumul Soarelui, potrivit ediției difuzate sambata seara, 18 noiembrie 2023, la Antena 1. Sanziana Negru s-a ales cu o porecla inedita din partea colegei sale de echipa. „Imblanzitoarea de cocoși eram”, s-a exprimat…

- Marea premiera a celui mai dur reality show din Romania, America Express – Drumul Soarelui, are loc in aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1. Urmeaza un sezon cu totul special, intrucat concurenții vor parcurge pentru prima oara un traseu pe doua emisfere: pornesc din Columbia, trec prin Mijlocul…