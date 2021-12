Stiri pe aceeasi tema

- In seara aceasta, la Antena 1, are loc finala „iUmor” 2021, sezonul 11 . Dupa 12 ediții pline de umor, pe parcursul carora Delia, Cheloo și Mihai Bendeac au avut de jurizat numere extraordinare ale unor concurenți veniți din intreaga lume, vom afla cine e caștigatorul acestui sezon. Finala „iUmor” 2021,…

- S-a aflat cand are loc marea finala „iUmor” 2021, sezonul 11. Jurații sunt pregatiți, iar concurenții sunt nerabdatori sa lupte pentru marele premiu al emisiunii in valoare de 20.000 de euro. Sezonul 11 „iUmor” a ajuns la final, dar nu inainte de a-și desemna finaliștii și marele caștigator. Pe 26 decembrie,…

- Teodor Stroe, Teddy așa cum ii zic prietenii, este ultimul finalist al sezonului 11 „iUmor”. El a reușit sa impresioneze pe cei trei jurați in emisiunea de la Antena 1.Semifinala „iUmor” de seara trecuta a fost caștigata de Teodor Stroe, concurentul ce a uimit cu un numar de magie cu carți și cub Rubik,…

- Virgil Ciulin, cunoscut pentru seria video-urilor „Istoria cu Virgil”, a cucerit publicul cu un numar de stand-up clasic duminica seara, 5 decembrie, la „iUmor”. Ana Maria Calița și Alexandra Velniciuc (Lady Diana) au fost cele doua invitate speciale in ultima ediție de audiții din cel de-al 11-lea…

- Tudor Costina merge in finala iUmor fiind cel mai votat concurent din cea mai noua ediție a show-ului de la Antena 1. Radu Bucalae și Gabi Costin (Boris Johnson) au fost cei doi invitați speciali in cea de-a zecea ediție din cel de-al 11-lea sezon iUmor, in timp ce jurații au decis sa trimita la votul…

- Pe 1 decembrie 2021, comedia face istorie, iar Serban Copot si Dan Badea spun „Romania, Razi cu RoaST!”. Personaje istorice din toate timpurile, al caror nume a ramas prezent in mintea tuturor romanilor isi vor face aparitia pe scena show-ului, iar dezvaluirile lor vor face deliciul publicului.

- Cheloo a avut o reacție neașteptata la „iUmor”. Juratul este mereu serios și de cele mai multe ori concurenții se tem de el. Acum, artistul a reușit sa-i surprinda chiar și pe colegii sai. Cinci barbați vor urca pe scena „iUmor” și vor amuza jurații și publicul cu un numar simplu și de efect, maine,…

- Originar din California, Stevo Joslin a venit in Romania pentru a avea grija de animalul de companie al unor prieteni, dar sambata a ajuns direct in finala „iUmor”, la Antena 1. Sambata seara, invitatul special al emisiunii, cel care scrie roast-urile „iUmor”, Andreas Petrescu, i-a dat viața personajului…