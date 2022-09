Stiri pe aceeasi tema

- Declarațiile premierului Ungariei, Viktor Orban, de la Baile Tușnad, au fost unele „rasiste”, iar reactia liderului UDMR, Kelemen Hunor, la cele intamplate a fost una „moale”, a declarat miercuri, la Digi24, Sorin Grindeanu. Prim-vicepreședintele PSD nu crede ca UDMR va ieși de la guvernare din aceasta…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat declaratiile anti-UE si anti-NATO facute in Romania de premierul Ungariei, Viktor Orban, drept „jignitoare pentru toata lumea” si a spus ca va avea loc o discutie in coalitie pe aceasta tema. O sa avem o discutie in cadrul coalitiei. Declaratia a fost jignitoare…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat declaratiile anti-UE si anti-NATO facute in Romania de premierul Ungariei, Viktor Orban, drept „jignitoare pentru toata lumea”. „O sa avem o discutie in cadrul coalitiei. Declaratia a fost jignitoare la toata lumea. Nu a fost o jignire adusa in special…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat declarațiile anti-UE si anti-NATO facute in Romania de premierul Ungariei, Viktor Orban, drept „jignitoare pentru toata lumea” si a spus ca va avea loc o discutie in coalitie pe aceasta tema. „O sa avem o discutie in cadrul coalitiei. Declaratia a fost jignitoare…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a comentat, miercuri seara, declaratiile anti-UE si anti-NATO facute in Romania de premierul Ungariei, Viktor Orban, si a precizat ca va exista o discutie in coalitia de guvernare pe aceasta tema. Ciolacu a mai afirmat si ca a asteptat o reactie a liderului UDMR, Kelemen…

- Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca discursul premierului ungar Viktor Orban la Baile Tușnad a fost o jignire nu doar pentru romani, ci pentru toata lumea. El a spus ca vor fi discuții in coaliție, dar ca s-a așteptat la liderul UDMR Kelemen Hunor sa fi avut „imediat” o reacție. Președintele PSD…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, miercuri seara, la Dambovița, ca discursul premierului ungar Viktor Orban la Baile Tușnad a fost o jignire nu doar pentru romani, ci pentru toata lumea. El a spus ca vor fi discuții in coaliție. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Mediului Tanczos Barna, lider UDMR, a refuzat marți sa comenteze declarațiile rasiste și anti-UE ale premierului maghiar Viktor Orban facute la Școala de vara de la Baile Tușnad. Tanczos a precizat ca a participat la reuniunea de la Tușnad ca invitat. „Au fost discuții separate de celelalte…