Discutie medievala intre un credincios si un ierarh: „Este pacat ca femeia sa intre in biserica cand nu este curata?”

Stiri pe aceeasi tema

- O enoriasa, suspecta de cancer ovarian, i-a semnalat Inaltpreafintitului Calinic, arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, ca duhovnicul ei i-a interzis Sfanta Impartasanie din cauza anticonceptionalelor pe care este nevoita sa si le administreze ca parte a tratamentului pentru boala care o macina.

- Un enorias de 28 de ani i-a transmis o scrisoare Inaltpreasfintitului Calinic, arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, in care semnaleaza ca femeilor le este ingaduit accesul in biserica, desi sunt in perioada menstruatiei, chiar daca acest lucru contravine indreptarului de spovedanie.

- In Duminica a XXIII-a dupa Rusalii, ziua in care in bisericile ortodoxe se lectureaza Evanghelia vindecarii demonizatului din ținutul Gherghesenilor, 24 octombrie 2021, credincioșii Parohiei Deia au avut bucuria de a participa la tarnosirea bisericii parohiale, cu prilejul finalizarii lucrarilor de…

- Comunitatea din Balcauți s-a scandalizat ca la parohia ortodoxa din localitate dascal este o femeie. O enoriașa suparata i-a scris arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, pe care il roaga sa le dea și lor un dascal pentru ca ”nu este frumos ca o femeie sa mearga cu un preot” aratand ca ”rad…

- O enoriasa din comuna Balcauti a judetului Suceava i-a transmis o scrisoare Inaltpreasfintitului Calinic, Arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, in care arata ca in biserica ortodoxa din localitate slujeste o femeie ca dascal.

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a fost intrebat de un credincios, la rubrica „Raspunsul ierarhului", de pe site-ul Arhiepiscopiei, „in ce masura sunt indreptațiți preoții slujitori sa predice public impotriva unor probleme de natura, in esența, medicala?". ...

- Un mirean din județul Suceava a reclamat arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, ca preotul de la biserica unde merge la slujba incurajeaza credincioșii sa nu poarte masca de protecție in interiorul Bisericii și sa nu se vaccineze pentru ca «vaccinul anti-Covid duce la pierderea sufletului…