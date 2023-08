Stiri pe aceeasi tema

- O noua disciplina obligatorie la liceu, in noul an școlar. Ce vor studia elevii la „Istoria Evreilor. Holocaustul” Elevii de clasa a XI-a – cursuri de zi și cei de clasa a XII-a – invațamant profesional special, vor studia „Istoria Evreilor. Holocaustul”, ca disciplina obligatorie, din noul an școlar…

- O noua materie pentru elevi, incepand cu noul an școlar. Ministrul Educației: „Aceasta disciplina devine obligatorie” O noua materie pentru elevi, incepand cu noul an școlar. Ministrul Educației: „Aceasta disciplina devine obligatorie” Incepand cu anul școlar 2023-2024 programa va fi modificata și o…

- Ministra Educației, Ligia Deca, a semnat ordinul privind aprobarea programei școlare pentru disciplina de studiu obligatorie „Istoria Evreilor. Holocaustul”. Pentru punerea in aplicare a Legii nr. 276/2021, in anul școlar trecut au fost modificate planurile-cadru și disciplina „Istoria Evreilor. Holocaustul”…

- Incepand cu anul școlar 2023 – 2024, elevii de liceu vor studia „Istoria Evreilor. Holocaustul”. Aceasta materie va fi prezenta in programa elevilor din clasa a XI-a, indiferent de profil sau specializare, in timp ce elevii din invațamantul profesional special se vor intalni cu aceasta materie abia…

- Elevii de liceu vor studia o noua materie incepand cu anul școlar 2023-2024. Ligia Deca a anunțat ca elevii claselor a XI-a și a XII-a vor avea in programa o noua disciplina numita „Istoria Evreilor. Holocaustul”. „Am semnat astazi Ordinul privind programa aferenta disciplinei ‘Istoria Evreilor. Holocaustul’…

- Ministra Educatiei, Ligia Deca, a semnat ordinul privind aprobarea programei scolare pentru disciplina de studiu obligatorie "Istoria Evreilor. Holocaustul".Pentru punerea in aplicare a Legii nr. 276 2021, in anul scolar trecut au fost modificate planurile cadru si disciplina "Istoria Evreilor. Holocaustul"…

- Din luna noiembrie a acestui an intra in vigoare Legea 115/2023, lege care aduce o serie de schimbari in ceea ce privește contractele de asigurare a locuințelor. Acestea vor putea fi incheiate pe perioade mai mari de un an, conform acestei legi, aceasta fiind una din noutațile aduse de aceasta lege.…

- Potrivit calendarului de evenimente aprobat la nivelul ANOFM, mai 2023 a fost declarata luna economiei sociale. In accepțiunea Legii 219/2015 cu modificarile și completarile ulterioare, economia sociala reprezinta ansamblul activitatilor private cu caracter economic și social, servind interesul general,…