Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Twitter pentru siguranta marcii si calitatea reclamelor, A.J. Brown, a decis sa paraseasca compania, potrivit unei surse familiarizate cu problema, acesta fiind al doilea director pentru siguranta care pleaca in cateva zile, transmite Reuters, citat de news.ro.Cea mai recenta plecare se…

- La adunarea anuala a actionarilor companiei din Austin, Texas, care a avut loc marti, Musk a minimizat zvonurile de pe piata ca ar putea demisiona din functia de CEO al Tesla, s-a referit la doua noi modele pe piata de masa, pe care le dezvolta, si a reafirmat ca livrarile camionului Cybertruck, mult…

- Presedintele executiv al Samsung Electronics, Jay Y. Lee, s-a intalnit miercurea trecuta cu CEO-ul Tesla, Elon Musk, pentru a discuta modalitati de cooperare in viitoarele industrii high-tech, a declarat compania sud-coreeana duminica, transmite Reuters.Cele doua companii cauta in prezent modalitati…

- Declaratia facuta pe Twitter sambata a fost prima data cand Yaccarino a vorbit public de cand a aparut joi vestea ca era in discutii pentru a deveni urmatorul CEO al Twitter. Musk, care a ocupat functia de CEO de la cumpararea Twitter cu 44 de miliarde de dolari, in octombrie anul trecut, a anuntat…

- Elon Mask a anunțat, vineri, ca a numit-o pe Linda Yaccarino, pana acum responsabil cu publicitatea in grupul NBCUniversal, director general al Twitter, transmit agențiile de presa. Sunt incantat sa o avem pe Linda Yaccarino ca noul CEO al Twitter, a declarat pe platforma sa, unde are contul cel mai…

- Fosta șefa a departamentului de publicitate al NBCUniversal, Linda Yaccarino, a fost numita de Elon Musk in funcția de director executiv al Twitter, la puțin peste șase luni de la preluarea controversata de catre miliardar a companiei, relateaza BBC și Reuters.„Sunt incantat sa ii urez bun venit Lindei…

- ”Panasonic a incheiat un acord cu statul Oklahoma, care defineste eligibilitatea si termenii stimulentelor in temeiul Legii LEAD din Oklahoma”, a declarat compania pentru Reuters, intr-un e-mail, facand referire la pachetul de stimulente pe care statul l-a stabilit pentru a atrage companiile majore…

- Compania lui Elon Musk va incepe construcția uzinei in al treilea trimestru al acestui an iar productia ar urma sa demareze in al doilea trimestru al anului urmator, a informat Xinhua, potrivit Reuters, dupa ceremonia de semnare a proiectului la Shanghai, scrie Agerpres . Tesla are deja o uzina in Shanghai…