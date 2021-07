Stiri pe aceeasi tema

- Doua autoturisme au fost implicate intr-un eveniment rutier ce a avut loc luni dupa-amiaza pe autostrada, intre Cluj și Turda. Articolul Accident pe autostrada, langa Cluj. Doua autoturisme implicate – FOTO apare prima data in Someșeanul.ro .

- Oare cum va reuși Emil Boc de la Cluj sa impuna reorganizarea administrativ-teritoriala a Romaniei, cand la Alba, colegii lui de partid voteaza IMPOTRIVA REFORMELOR?! Consilierii județeni PNL au votat, ieri, in cadrul ședintei extraordinare din Consiliul Județean Alba, impotriva proiectului cat se poate…

- Mandatele unor administratori Transgaz, reinnoite de acționarii Trangaz.Mandatele administratorilor Ion Sterian, Petru Vaduva, Nicolae Minea au fost reinnoite pentru patru ani de acționarii Acționarii Transgaz (TGN). De asemenea, au fost

- Sute de cadre didactice titulare din Dolj au depus cereri pentru a-si muta catedra. Si la aceasta etapa cererea este mai mare decat oferta. Cadrele didactice vor avea sanse sa se pretransfere in functie de punctaj. In plus., prioritate au cei care se vor pretransfera in interiorul aceleasi localitati…

- Pana in 2017 la București avea loc evenimentul ATP World Tour 250. In urma unor neințelegeri, inca din 2017, se punea problema mutarii turneului la Budapesta. Decizia venea dupa aprobarea cererii de turneu de catre Consiliul de Administrație al ATP la ședințele sale de la Wimbledon. Nu s-a produs atunci,…

- Lucrarile pentru Sala Polivalenta din Blaj vor fi reluate. Dupa un an de pauza, a fost semnat contractul cu noul constructor Administrație locala din Blaj a semnat contractul pentru execuție cu noul contructor, rezultat in urma licitației, astfel lucrarile pentru Sala Polivalenta din Municipiul Blaj…

- Azi, la IML Cluj s-a prezentat un tanar de 27 de ani, Calin, insoțit de iubita lui, care ar fi fost batut aseara in fața barului Tanira de la marginea Turzii, de doi indivizi. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- De la Jimmy Hoffa nu s-a mai vazut lider punand mana pe ranga intr-o situație pornita de la un conflict de munca. Numai ca Hoffa era liderul sindicatului, nu directorul general al companiei. Gestul lui Ștefan Paraschiv, managerul Metrorex, de a se duce cu ranga ca sa demoleze un chioșc va intra in istoria…