- "Astazi am avut o discutie cu seful depoului de la Berceni. M-a sunat in jurul orei 9 si mi-a spus ca 6 conducatori de troleibuz s-au intors tremurand din traseu si vor sa intre in depou. L-am rugat sa ii invite in birou, astfel incat sa am o discutie cu dansii si am intervenit telefonic. Acei oameni…

- Peste 80% din salariatii Societatii de Transport Bucuresti (STB) continua conflictul spontan de munca si nu se lasa prada amenintarilor conducerii, a declarat, duminica, presedintele Sindicatului Transportatorilor din Bucuresti, Vasile Petrariu, intr-o conferinta de presa organizata la Autobaza Titan.…

- Un numar de 181 de vehicule erau pe traseu duminica dimineata, la ora 8:00, dintr-un total programat de 791, cele mai multe fiind tramvaie si troleibuze, potrivit datelor furnizate de directorul general al Societatii de Transport Bucuresti, Adrian Crit.

- Directorul general al Societatii de Transport Bucuresti, Adrian Crit, le-a transmis angajatilor, intr-o conferinta de presa, ca daca ies astazi, 22 ianuarie, pe traseu nu risca nimic din punct de vedere disciplinar. In schimb, daca vor continua greva risca pierderea locului de munca. Adrian Crit a precizat…

- Greva declansata de sindicalistii Societatii de Transport Bucuresti (STB) continua si vineri, soferii refuzand sa scoata pe traseu autobuzele, troleibuzele si tramvaiele, desi tribunalul Bucuresti a suspendat joi greva si a decis reluarea imediata a activitatii in transportul public din Capitala. Seful…

- Circulația in Capitala este grav afectata de greva salariaților de la Societatea de Transport Bucuresti (STB), in condițiile in care peste 1.400 de mijloace de transport (autobuze, tramvaie, troleibuze) nu au ieșit pe traseu. Taximetriștii, in schimb, s-au mobilizat la maximum pentru a asigura transportul…

- Contractul colectiv de munca al angajatilor Societatii de Transport Bucuresti este valabil si am fost de acord cu initierea negocierilor imediat dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a declarat, miercuri, directorul general al STB, Adrian Crit. El a subliniat ca trebuie modificate…