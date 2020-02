Directorul general al Credit Suisse a demisionat, din cauza unui scandal de spionaj

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a anuntat ca retrage sustinerea acordata Guvernului Boiko Borisov, din cauza politicilor generale si lipsei actiunilor de combatere a coruptiei, anunța MEDIAFAX."Am decis sa retrag increderea" acordata Guvernului Boiko Borisov, a declarat Rumen Radev, citat…

- Oficialiii anticoruptie din Tanzania i-au audiat pe adjunctul ministrului Afacerilor Interne Hamad Masauni si pe adjunctul secretarului permanent al ministerului, Ramadhani Kailima, ca urmare a presupusei implicari in semnarea unui contract in valoare de 1.000 de miliarde de silingi tanzanieni pentru…

- Proprietarul brutariei din Ditrau, care a angajat doi barbați din Sri Lanka, și-a cerut scuze localnicilor pentru neplaceri și s-a oferit sa ii mute pe cei doi din procesul de producție. Oamenii nu au acceptat scuzele, stabilind sa scrie o petiție cu care se vor lua masurile urmatoare.Proprietarul…

- Doctorii de la Unitatea Primiri Urgențe a SJU Bacau au demisionat in bloc, miercuri dimineața. Dr. Elena Bilbor, medicul-șeș al UPU, a declarat pentru Ziarul de Bacau faptul ca demisia in bloc a doctorilor survine unei amenzi „abuzive” date de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Oficiali elvetieni au descoperit o aparenta operatiune de spionaj a unor rusi care se dadeau drept instalatori la Davos, unde are loc reuniunea anuala a Forumului Economic Mondial (WEF), a relatat marti un ziar local, desi politia nu a confirmat detaliile cheie ale cazului, noteaza Reuters.

- Guvernul rus condus de premierul Dmitri Medvedev a demisionat miercuri, dupa ce presedintele Vladimir Putin a anuntat o serie de schimbari politice in discursul sau despre starea natiunii, relateaza agentiile TASS, Reuters si EFE. Medvedev, un apropiat al lui Putin, a preluat conducerea executivului…

- Case si birouri au fost perchezitionate de politie la Bruxelles si in Germania, in cadrul unei anchete cu privire la trei persoane suspectate de spionaj in favoarea Chinei, anunta procuratura germana, dezvaluie revista germana Der Spiegel, relateaza Reuters potrivit news.roPotrivit revistei,…

- Seful Cancelariei primului-ministru, Ionel Danca, a afirmat miercuri, 13 noiembrie, la breafingul sustinut dupa sedinta de Guvern ca fostul prefect de Vaslui, Eduard Popica, a demisionat din functie, ”probabil in urma rezultatelor proaste obtinute in judetul Vaslui pentru candidatul PSD”. In realitate,…