Stiri pe aceeasi tema

- Bancile comerciale din Romania au luat decizia la nivel de sistem bancar sa amane plata ratelor pentru anumite credite pentru o perioada de timp, a spus Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR. Acesta nu a precizat ce tipuri de credite vor beneficia de aceasta facilitate, spunand in schimb…

- Acesta nu a precizat ce tipuri de credite vor beneficia de aceasta facilitate, spunand in schimb ca fiecare banca isi va instiinta clientii si debitorii in nume propriu. Banca Transilvania a anuntat deja ca extinde perioada de gratie la cardurile de credit, in timp ce CEC Bank este asteptata sa informeze…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) analizeaza din perspectiva afectarii interesului economic al consumatorului amanarea platii ratelor bancare cu 90 de zile pentru romanii care au credite imobiliare si nu numai, in contextul pandemiei de coronavirus, a declarat, duminica, pentru…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) analizeaza din perspectiva afectarii interesului economic al consumatorului amanarea platii ratelor bancare cu 90 de zile pentru romanii care au credite imobiliare si nu numai, in contextul pandemiei de coronavirus, a declarat, duminica, pentru…

- "In prezent, propun din perspectiva afectarii interesului economic al consumatorului luarea in calcul a unei amanari de plata pentru 90 de zile a ratelor bancare pentru romanii care au credite imobiliare, si nu numai, bineinteles cu respectarea contractelor, a legislatiei privind creditarea, precum…

- Pro Romania propune amanarea cu 90 de zile a platii ratelor bancare pentru persoanele fizice, ca masura necesara pentru combaterea efectelor epidemiei de coronavirus, conform unui comunicat al formatiunii transmis miercuri. "Pe durata epidemiei, cetatenii trebuie sa beneficieze de o perioada…

- Pro Romania continua seria de propuneri concrete pentru combaterea efectelor epidemiei de coronavirus. Astfel, parlamentarii PRO Romania vor propune modificari legislative in sensul amanarii plații ratelor bancare, cu 90 de zile, pentru persoanele fizice.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat CFR Calatori si CFR Infrastructura cu 578.000 de lei pentru deficientele constatate in gari si in ceea ce priveste conditiile de transport pe caile ferate, a declarat, marti, pentru AGERPRES, directorul general al ANPC, Paul Anghel.Valoare…