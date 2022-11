Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Biroului Federal de Investigații, Christopher Wray, a readus in discuție, miercuri, in fața membrilor Comitetului pentru Securitate Interna a Camerei influența masiva pe care platforma chinezeasca Tik-Tok o are asupra utilizatorilor. „Sunt extrem de ingrijorat” de influența Chinei prin TikTok…

- Directorul Biroului Federal de Investigatii (FBI), Christopher Wray, a declarat marti membrilor Congresului ca este ”extrem de ingrijorat” de operatiunile TikTok in SUA, din cauza riscurilor de securitate implicate, transmite CNBC. „Avem preocupari de securitate nationala cel putin din partea FBI in…

- Directorul Biroului Federal de Investigatii (FBI), Christopher Wray, a declarat marti membrilor Congresului ca este ”extrem de ingrijorat” de operatiunile TikTok in SUA, din cauza riscurilor de securitate implicate, transmite CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Directorul Biroului Federal de Investigatii (FBI), Christopher Wray, a spus marti membrilor Congresului ca este „extrem de ingrijorat” de operatiunile TikTok in SUA, din cauza riscurilor de securitate implicate. „Avem preocupari de securitate nationala cel putin din partea FBI in legatura cu TikTok”,…

- Directorul Biroului Federal de Investigatii (FBI), Christopher Wray, a declarat marti membrilor Congresului ca este ”extrem de ingrijorat” de operatiunile TikTok in SUA, din cauza riscurilor de securitate implicate, transmite CNBC. ”Avem preocupari de securitate nationala cel putin din partea FBI in…

- ”Avem preocupari de securitate nationala cel putin din partea FBI in legatura cu TikTok”, a spus Wray membrilor Comitetului pentru Securitate Interna al Camerei Reprezentantilor, intr-o audiere despre amenintarile existente la nivel mondial. Aceste ingrijorari ”includ posibilitatea ca guvernul chinez…

- TikTok respinge acuzațiile dintr-un raport potrivit caruia o echipa cu sediul in China de la compania mama ByteDance a planuit sa foloseasca aplicația pentru a urmari locurile in care se afla cetațenii americani. Gigantul rețelelor de socializare a anunțat pe Twitter ca nu a fost niciodata folosit…

- Ministerul Apararii taiwanez a anuntat sambata ca a detectat 21 de avioane si cinci nave chineze actionand in jurul Taiwanului, in contextul in care China isi continua exercitiile militare in apropierea insulei, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Ministerul citat a mentionat ca niciun avion chinez…