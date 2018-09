Stiri pe aceeasi tema

- In timpul audierii de miercuri, in cadrul Comisiei de Invatamant de la Camera Deputatilor, Maria Nistor, directorul Editurii Didactice si Pedagogice (care a realizat toate manualele pentru anul scolar 2018-2019), a declarat ca si in anii trecuti s-au gasit greseli in manuale. Mai mult, sefa editurii…

- "Asa cum ne-am obisnuit in fiecare an ca zapada ne surprinde, ne prinde nepregatiti, iata ca putem sa statuam an de an ca si inceputul anului scolar ne prinde nepregatiti. Dupa promisiunile guvernantilor PSD-ALDE ca in acest an scolar vom avea o abundenta, iata ca anul scolar debuteaza sub aceleasi…

- Un proiect de lege care stabilea valoarea cosului minim lunar de consum la 2.304 lei a primit aviz negativ, marti, in comisia de Buget-Finante a Camerei Deputatilor – camera decizionala. Deputatii din comisia Buget-Finante au respins proiectul ce stabilea cosul minim lunar la 2.304 lei Potrivit proiectului,…

- Comisia de invatamant a Camerei Deputatilor a hotarat marti ca pe 12 septembrie sa fie invitata la audieri in cadrul Comisiei directorul Editurii Pedagogice, Maria Mihaela Nistor. Audierea are loc pe tema greselilor din noile manuale scolar, a anuntat deputatul PMP, Robert Turcescu.

- Deputatul PNL Victor Paul Dobre a anuntat, marti, ca este posibil ca liberalii sa solicite audierea in Comisia pentru aparare a Camerei Deputatilor pe Speranta Cliseru, prefectul Capitalei, cea care a dat ordinul de interventie in forta a jandarmilor la protestele din 10 august.

- Comisia de regulament a Camerei Deputatilor a adoptat marti un raport favorabil pentru o serie de modificari ale regulamentului acestui for legislativ, care se refera la masuri ce pot fi luate impotriva parlamentarilor care perturba activitatea din...