- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa online, ca pandemia nu i-a „schimbat prioritatile” si ca economia, sportul si cultura raman domenii prioritare in care autoritatile locale vor investi in continuare pe viitor. Acesta a mai spus ca…

- Curtea Constituționala a Romaniei a decis, miercuri, ca amenzile aplicate pentru incalcarea masurilor din ordonanțele militare date in timpul starii de urgența sunt neconstituționale. Curtea Constituționala precizeaza, intr-un comunicat, ca a decis, cu unanimitate, ca OUG 34 este neconstituționala in…

- Pe perioada starii de urgenta, la Sfantu Gheorghe sunt disponibile gratuit servicii stomatologice pentru cazurile urgente. Pentru tratamentele dentare, specialistul este asigurat de Colegiul Medicilor Stomatologi Judetean Covasna, in timp ce cabinetul si tehnica stomatologica sunt puse la dispozitie…

- Oamenii au darul de a uita repede trecutul și-și amintesc de el doar in momentele dificile tot așa precum creștinul pacatuiește uitand de Dumnezeu, și iși amintește de El doar cand nu mai gasește nici o alta cale de scapare. Ei iși construiesc locuințe și cladesc orașe pe versanții unui vulcan…

- Timpul mediu de reactie al echipajelor SMURD Covasna a fost anul trecut de 7,54 de minute, iar al garzii de interventii la incendii si alte evenimente, de aproximativ 11 minute, releva bilantul pe 2019 al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, prezentat in cadrul Colegiului…

- Drumul expres ce va face legatura intre municipiul Sfantu Gheorghe si aeroportul civil de la Ghimbav va scurta timpul de deplasare la 25 de minute, au sustinut joi reprezentantii autoritatilor din judetele Covasna si Brasov, care s-au intalnit la Sfantu Gheorghe pentru a prezenta o serie de proiecte…

- Centrul de Cercetari Subacvatice din județul Covasna continua proiectul Dr. Peștișor care promoveaza terapia multisenzoriala in tratarea a diverse afecțiuni, lansand un program (re)echilibrare dedicat adulților. Este vorba despre un program de (re)echilibrare in 3 pași (Conștientizare, Acțiune, Schimbare)…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Mihai Viteazul ” al judetului Covasna au organizat, la sfarsitul saptamanii trecute, o activitate de pregatire in comun cu pompierii voluntari din zona orasului Baraolt. Intr-un comunicat de presa transmis…