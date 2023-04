Stiri pe aceeasi tema

- Traian Preoteasa a fost intrebat, joi, intr-o conferinta de presa, daca ne putem astepta la mai multe incidente pe calea ferata, avand in vedere ca incepe sezonul estival si tinand cont de istoricul din ultimul an. “Ma astept la incidente zero. CFR Calatori este creata sa asigure in primul rand securitatea…

- Directorul companiei naționale Caile Ferate Romane - Traian Preoteasa declara ca se gandește serios sa intre in politica și sa candideze pentru funcția de ministru. In tot acest timp, se spala pe maini și lasa toata responsabilitatea tragediei pe umerii mecanicului de locomotiva. „Vom vedea ce s-a intamplat…

- Directorul general al CFR Calatori, Traian Preoteasa, a afirmat ca accidentul feroviar de la Galati, de la sfarsitul saptamanii trecute, nu are nicio legatura cu cel de la Rosiori, precizand ca acolo a fost vorba de eroare umana. El a mentionat ca, in ultimii 30 de ani, CFR Calatori a avut buget de…

- Directorul general al CFR Calatori, Traian Preoteasa iși asuma parțial vina pentru accidentul feroviar de la Galati in care conductorul unui tren și-a pierdut viața și alte trei persoane au fost ranite. Astfel, șeful CFR considera ca daca este vinovat vreun angajat CFR, iși asuma „acțiunea sau inacțiunea”,…

- Mai multe persoane au fost ranite, iar una a intrat in stop cardio-respirator, dupa ce, sambata seara, un tren care urma sa plece spre Marașești a fost lovit in gara din Galați de o locomotiva, informeaza Știrile TVR . Locomotiva a intrat pe linia 5 in ultimul vagon al garniturii, din cauza unei manevre…

- Din vara, prețul biletelor de avion va crește cu pana 15%. Anunțul a fost facut de directorul general al operatorului aerian irlandez Ryanair, Michael O’Leary. Așadar, in cateva luni, romanii vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunar daca iși vor dori sa calatoreasca in diferite destinații,…

- ”Mecanicul de locomotiva, din diferite motive pe care le va explica comisiei de ancheta, a depasit controlat (…) semnalul pe culoarea rosie. De ce a facut treaba asta, va da explicatii comisiei de ancheta, eu am discutat cu mecanicul, stiu despre ce e treaba, dar, mai departe, nu pot sa spun deocamdata.…

- Directorul general al CFR Calatori, Traian Preoteasa, afirma ca mecanicul trenului de calatori a facut ceea ce se numeste "o depasire controlata", intrand pe culoarea rosie a semnalului de cale ferata. "Daca dormea, era mai bine, ca il frana sistemul de siguranta. Or el a depasit controlat. Deci exclud…