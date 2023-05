Stiri pe aceeasi tema

- Ion Sterian, director general al SNTGN TRANSGAZ SA, a acordat un amplu interviu publicației Financial Intelligence, in care a vorbit despre ultimele mișcari din sectorul energetic, discuție pe care o redam mai jos.Invadarea Ucrainei de catre Rusia a „trezit” Europa cu privire la dependenta fata de…

- In noaptea de 09 spre 10 martie a.c., in intervalul orar 18.00 – 02.00, politistiirutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, impreuna cureprezentanți din cadrul Agenției Naționale Antidrog, au acționat, pe principaleledrumuri din județ, pentru reducerea riscului rutier, prin depistarea…

- Polițiștii rutieri aradeni și reprezentanții Agenției Naționale Antidrog au efectuat, joi seara, o acțiune pe șoselele din municipiu, pentru depistarea șoferilor care conduc autoturisme in... The post Acțiune pentru depistarea șoferilor „fumați” sau bauți. Din cele aproape 300 de teste, doar unul a…

- Un roman a fost executat in stil mafiot, in plina strada, la Roma. Tanarul, in varsta de 33 de ani, a fost ucis de gloantele trase de doi motociclisti. Mihai Ștefan Roman se intorcea de la serviciu si mai avea cativa metri pana sa ajunga acasa cand a fost impuscat. Cei doi atacatorii au disparut…

- Peste 100 de parinți și bunici s-au adunat și au scandat in fața școlii. Oamenii susțin ca s-au saturat ca cei mici sa ajunga acasa batuți de colegul lor de clasa a treia. Ultimul incident a avut loc in urma cu cateva zile, cand ar fi batut mai multe fetițe de la o clasa mai mica.Parinții elevilor agresați…

- Peste 10% dintre romanii cu varsta cuprinsa intre 15-64 ani au consumat cel putin un tip de drog ilicit de-a lungul vietii (consum experimental), in timp ce 6% dintre ei au consumat și in ultimul an (consum recent), arata un raport al Agentiei Nationale Antidrog (ANA), citat de Agerpres.Cele mai mari…