Directorii de şcoli şi grădiniţe îşi vor primi calificativele mai repede Calendarul evaluarii activitatii managerilor de scoli si gradinite din Dolj a fost modificat. Managerii vor primi calificativele mai devreme decat era in calendarul initial. Schimbarile au fost impuse de conditiile de metodologia pentru a putea participa la concursul pentru directori, care va incepe tot in luna septembrie. Evaluarea va fi valabila si pentru cadrele didactice care au ocupat functii de conducere pentru 90 de zile. Evaluarea directorilor de scoli si gradinite pentru activitatea aferenta anului scolar 2020-2021 nu se va mai prelungi pana in octombrie. Procesul de evaluare se va incheia… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

