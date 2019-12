Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a condamnat-o definitiv, ieri, pe controversata afacerista Viorica Zlate la 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare. Ea este obligata sa plateasca despagubiri de 4,3 milioane de lei. Zlate a fost gasita vinovata pentru devalizarea fostei fabrici Terom. Procesul in care…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins, ca nefondat, apelul declarat de Dragnea in acest proces, fiind mentinuta o decizie a Tribunalului Bucuresti, instanta care stabilise ca fiind legale modificarile aduse statutului partidului si inregistrarea noii conduceri, rezultate in urma congresului din 29 iunie.…

- Curtea de Apel Bucuresti ar putea pronunta, marti, o decizie in dosarul in care fostul lider al social-democratilor Liviu Dragnea contesta conducerea PSD, stabilita la congresul partidului din 29 iunie. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Tribunalul Bucuresti a respins cererea de interventie a…

- Tribunalul București l-a condamnat luni la 3 ani de inchisoare cu suspendare pe medicul Gheorghe Burnei. Medicul a fost acuzat de procurori ca ar fi luat mita de 22 de ori, aproape 40.000 de lei și 3.250 de euro, de la parinții copiilor pe care i-a operat sau i-a consultat la Spitalul „Marie Curie”,…

- Tribunalul Bucuresti l-a condamnat, in prima instanta pe Barbulescu Adrian, studentul care a amenintat-o pe Emilia Sercan, la un an de inchisoare cu amanarea executarii. Decizia a fost data in baza unui acord de recunoastere a vinovatiei si poate fi contestata cu apel la Curtea de Apel Bucuresti.

- Curtea de Apel București a stabilit, luni, prin decizie definitiva ca toate probele procurorilor DNA in dosarul in care au trimis in judecata foști administratori ai companiei de dezinfectanți Hexi Pharma, sunt valide iar judecata in proces poate incepe la Tribunalul București.Mai precis Curtea…

- Soția fostului trezorier PSD, Mircea Draghici, Georgiana Draghici, se apropie de final cu procesul de corupție in care a fost condamnata deja de Tribunalul București la trei ani de inchisoare cu suspendare.Mai precis, Curtea de Apel București a inregistrat apelul acesteia impotriva primei…

- Dosarul faptelor de evaziune fiscala de la societatea Hexi Pharma este la un pas de inceperea judecatii sau restituirea catre procurorul de la DNA.Curtea de Apel Bucuresti a avut, luni, un prim termen in cazul contestatiei facute de inculpatii din dosar dar si de societate impotriva deciziei…