Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii argeșeni de la Detașamentul Bradu au intervenit in aceasta dimineața in cartierul Prundu din municipiul Pitești, pentru lichidarea unui incendiu la o autoutilitara parcata. Citește și: „Am curaj sa merg la poligraf cu deputatul Nicu Georgescu si cu Gherghe, adjunctul IPJ Arges” Incendiul a…

- Dezvaluirile comandantului iesit la pensie / Provocarea colonelului Mihalcea (3) Domnule comandant, o intrebare legitima. De ce abia acum ați ieșit cu aceste dezvaluiri din interiorul IPJ Argeș despre conexiunile unora dintre șefi cu politicieni și oameni de afaceri? De ce ce n-ați spus nimic in timpul…

- Salariati ai Institutului National de Statistica (INS) picheteaza, miercuri, sediul PSD, pentru a atrage atentia asupra "discriminarilor salariale" la care sunt supusi statisticienii si pentru a cere aplicarea majorarilor salariale conform legii privind salarizarea personalului din institutii publice.…

- In luna noiembrie 2021, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5944 lei, cu 171 lei (+3,0%) mai mare decat in luna octombrie 2021, potrivit INS. ▪ Castigul salarial mediu nominal net a fost 3645 lei, in creștere fata de luna precedenta, cu 101 lei (+2,8%). ▪ Valorile cele mai mari ale castigului…

- Unul dintre cei mai inalți consilieri in domeniul sanatații din Marea Britanie a fost acuzat ca a diseminat „date suspecte” care au umflat riscul potențial de omicron, anunța blacknews.ro. Dr. Jenny Harries, directorul executiv al Agenției de Securitate a Sanatații din Regatul Unit (UKHSA),…

- Taxa de parcare pe domeniul public din Craiova, majorata. Consiliul Local (CL) Craiova a aprobat joi seara, dupa lungi discuții și contre politice, nivelul impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2022. Proiectul de hotarare s-a aflat de mai bine de o luna in consultare publica, iar cand a ajuns la…

- Cifrele unui studiu arata ca majoritatea romanilor (55%) sunt clienti generoși, lasand bacșiș 10% din valoarea consumației iar 84% lasa frecvent un bacșiș, indiferent de varsta sau venit. 30% dintre participanții la studiul realizat de echipa Bookingham in colaborare cu specialiștii de la SRD-media…