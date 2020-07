Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul pandemiei pana astazi, 10 iulie, la Buzau, au fost confirmate 750 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre acestea, astazi au fost confirmate de DSP Buzau 23 cazuri. „Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau…

- Astazi, 22 iunie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau prezentata de reprezentanții DSP este urmatoarea: „18 persoane se afla in carantina instituționalizata, iar 889 persoane sunt izolate la domiciliu”. Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 8 cazuri de infectare cu COVID-19 (2 dintre pacienți au fost testați și diagnosticați la laboratoare private). Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 17 și 85 de ani, 4 sunt femei…

- In ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 8 cazuri de infectare cu COVID-19 (2 dintre pacienți au fost testați și diagnosticați la laboratoare private), transmit reprezentanții Direcției de Sanatate Publica. Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 17 și 85 de ani, 4 sunt…

- Avalanșa de pacienți cu afecțiuni oncologice declarați infectați cu Covid 19 de Direcția de Sanatate Publica Buzau. Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in județul Buzau luni, 15 iunie, au mai fost confirmate18 cazuri de infectare cu COVID-19, mare parte pacienți cu afecțiuni oncologice, numarul…