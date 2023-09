Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția PSD-PNL vrea sa taxeze mai mult companiile mari, așa-numita taxa pe multinaționale. Fața de varianta anunțata inițial, acum au o alta idee, conform noului Draft privind creșterile de taxe obținut de HotNews.ro.

- Marcel Bolos a prezentat, luni seara, la Digi 24, masuri fiscal-bugetare discutate in coalitie, pe multe dintre ele ajungandu-se la un acord de principiu. ”Am discutat si masuri, dar unele sunt astazi – cum s-a anuntat la nivelul PNL – principiile cu care se lucreaza pe masurile fiscal bugetare. Acolo,…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a anunțat luni seara, la Digi24, dupa ședința coaliției de guvernare pe tema masurilor fiscal-bugetare, ca s-a ajuns la un acord privind o serie de modificari.Acesta a menționat ca principiu ca „nu trebuie sa facem din sistemul fiscal un sistem agresiv care sa…

- ”Suntem unul dintre marii contribuabili din Romania la bugetul de stat si bugetele locale. Anul trecut, am platit 1,8 miliarde de lei (circa 371 milioane euro), cu 80% mai mult decat in 2021! Suntem, totodata, un partener important pentru circa 2.000 de furnizori, asadar sustinem direct si indirect…

- Senatorul PSD Daniel Zamfir a anunțat, miercuri, ca premierul Marcel Ciolacu „a impus” in coaliția de guvernare introducerea unui impozit de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor, daca impozitul de 16% reprezinta mai puțin de 1% din cifra de afaceri. „AM REUSIT! MULTINATIONALELE VOR PLATI IMPOZIT…

- Adunarea generala ordinara a actionarilor Dobrogea Grup SA au adoptat doua hotarari importante in cadrul sedintei din 22.05.2023 Actionarii au votat pentru recuperarea pierderii inregistrate in exercitiul financiar 2022 in valoare de 1.895.897 lei din profitul exercitiilor viitoare Adunarea generala…