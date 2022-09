Diplome false de liceu, cumpărate cu 1.000 de euro O femeie care a lucrat ca secretar-șef la Colegiul Tehnic „Lațcu Voda” Siret a fost trimisa in judecata intr-un dosar de luare de mita, alaturi de doi frați. Dosarul are in spate o poveste interesanta, fiind vorba de doua diplome emise in fals, integral, prin care beneficiarii apareau ca au urmat doi ani de școala la Colegiul Tehnic, deși nu au frecventat vreun curs. Cercetarile au aratat ca beneficiarii au platit cate 1.000 de euro fiecare pentru respectiva diploma, falsificata integral, cu tot cu foile matricole. Pe parcursul anchetei, directorul colegiului și-a recunoscut semnatura pe diploma… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

