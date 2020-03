Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca un diplomat care iși desfașoara activitatea in cadrul Ambasadei Romaniei in Marele Ducat al Luxemburgului a fost testat pozitiv cu COVID-19. Diplomatul a prezentat unele simptome usoare, care au disparut, iar in prezent se simte bine. Au fost dispuse masurile…

- Unul dintre cei 17 romani aflați la bordul navei de croaziera Westerdam a plecat spre casa, anunța Ministerul Afacerilor Externe, care spune ca toți pasagerii și membrii echipajului au fost supuși testelor medicale, acestea infirmand existența vreunui caz de infectare cu coronavirus. Ministerul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, pana in prezent, testele medicale nu au confirmat infectia cu noul coronavirus la cetateanul roman din Italia despre care a relatat vineri mass-media. "Ambasada Romaniei in Republica Italiana a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile…