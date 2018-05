Stiri pe aceeasi tema

- In luna aprilie 2018, nivelul de dioxid de carbon din atmosfera a crescut la 410,31 parți pe milion, cel mai mare nivel din ultimii 800.000 de ani. E prima oara in istorie cand emisiile ajung la un asemenea nivel, noteaza Observatorul Mauna Loa din Hawaii, instituție care face asemenea masuratori in…

- Vremea a batut orice recorduri luna trecuta. A fost cea mai calda luna aprilie de cand se fac masuratori meteorologice. Specialiștii spun ca temperaturile au fost chiar si cu 10 grade peste cele normale. Iar de vina a fost un val de aer african, care a ajuns in sud-estul Europei. In plus, concentrația…

- Actiunile Apple au atins vineri un nivel record dupa ce miliardarul american Warren Buffett a spus la postul de televiziune CNBC ca pe parcursul primului trimestru si-a majorat participatia la producatorul iPhone cu 75 de milioane de actiuni, transmite Bloomberg.Achizitia de actiuni, care…

- Cheltuielile turistilor straini in Spania au ajuns la nivelul record de 14,73 miliarde de euro (17,66 miliarde de dolari) in primul trimestru din 2018, in crestere cu 7,7% fata de perioada similara din 2017,...

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,49%, un nou record al ultimilor patru ani, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,28%, cel mai mare nivel din 24 octombrie 2014, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie…

- CURS VALUTAR BNR 20 APRILIE 2018. Euro creste la 4,66 lei,fata de 4,65 lei, cursul anuntat ieri de BNR. Leul a atins pe 17 aprilie cea mai ridicata valoare in fata monedei europene din ultimele doua luni si jumatate (4,6485 lei/euro), mai precis din 6 februarie 2018 cand BNR a anuntat un curs de…

- Un sofer a murit si alti doi s-au intoxicat cu fum in urma ninsorilor abundente care au blocat pe un drum national din Japonia aproape 1.200 de masini si de camioane, a informat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului nipon, Yoshihide Suga.