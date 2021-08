Dino Parc Râșnov a ajuns la peste 2 milioane de vizitatori în 6 ani de activitate Peste 2 milioane de vizitatori au trecut pragul Dino Parc Rașnov in cei șase ani de activitate. De la deschiderea din iunie 2015 și pana in prezent, cel mai mare parc cu dinozauri din Sud-Estul Europei și-a dublat suprafața, ajungand la 3,5 hectare și peste 100 de dinozauri atestați științific și reproduși in marime naturala. Parcul a inregistrat in prima jumatate a anului 2021 o cifra de afaceri de 5,4 milioane de lei, reușind sa revina dupa perioada dificila din 2020, cand parcul a fost inchis timp de doua luni. Astfel, Dino Parc Rașnov se apropie de valorile primei jumatați a anului 2019, cel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

