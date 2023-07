Stiri pe aceeasi tema

- Decanul și prodecanul Facultații de Jurnalism și Științele Comunicarii din cadrul Universitații din București l-au angajat pe colegul de partid al prodecanului Dan Podaru in urma cu aproape un an la facultate. Noul angajat nu a avut nicio interacțiune cu vreunul dintre profesori, scrie Centrul de Investigații…

- Ljuban Crepulja (29 de ani, mijlocaș defensiv) s-a desparțit in aceasta vara de Rapid și urmeaza sa semneze cu FC Voluntari. Din informațiile Gazetei Sporturilor, Crepulja are un acord total cu Voluntari. Cele doua parți s-au ințeles asupra tuturor detaliilor, iar croatul va semna din postura de jucator…

- Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj! Anuntul oficial a fost facut de gruparea din Gruia pe pagina de Facebook. Despartirea a venit pe cale amiabila. Mulțumim, Dan Petrescu! Conducerea clubului nostru, impreuna cu antrenorul Dan Petrescu, au ajuns la o ințelegere privind incetarea amiabila a contractului.…

- Conducerea clubului vrea sa profite de momentul de beatitudine pe care-l traiesc suporterii și vor sa scoata la vanzare abonamentele pentru Liga 1, Andrei Nicolescu transmițand ca ar vrea un record național pentru ca Dinamo sa joace acasa numai pe Arena Naționala. PCH solicita din nou sprijinul și afinitatea…

- Spitalul Județean din Sibiu se confrunta cu o problema care nu pare sa aiba o soluție imediata. S-au implinit doua saptamani de cand firma contractata anul trecut prin licitație a anunțat conducerea spitalului ca nu va mai livra mancare pacienților. Conducerea a fost nevoita sa vina cu soluții temporare.Anunțul…

- Elon Musk va fi inlocuit la conducerea Twitter. Cine ii va lua locul celebrului miliardar, dar și de cand. Omul de afaceri a facut marele anunț printr-un mesaj postat pe o rețea de socializare. Iata ce a avut de precizat in legatura cu aceasta schimbare in cadrul companiei.

- Conducerea de la Berlin a facut un anunț surprinzator legat de o posibila vizita a lui Volodimir Zelenski in Germania. Anunțul i-a luat prin surprindere chiar și pe cei de la Kiev, care acum iau in calcul sa anuleze posibila vizita, anunțata in luna mai.

- Directorul de scouting Marius Bilașco s-a pronunțat in legatura cu soarta lui Petrescu la CFR Cluj, in cazul in care acesta va rata titlul.Bilașco a afirmat ca Petrescu va ramane antrenorul CFR-ului chiar daca formația clujeana va rata titlul de campioana sezonul acesta.„Da, Petrescu ramane și daca…