Stiri pe aceeasi tema

- DINAMO - CS UNIVERSITATEA CRAIOVA. Confruntare speciala duminica seara, pe Național Arena. Din punct de vedere numeric, soluțiile lui Cristiano Bergodi pentru partida contra celor de la Dinamo nu sunt neaparat limitate. Problema italianului consta in faptul ca nu va putea conta pe cel mai bun marcator…

- Echipa Universitatea Craiova a pierdut meciul amical jucat vineri cu Viktoria Plzen, scor 0-2, in stagiul de pregatire din Austria.Universitatea Craiova a inceput meciul cu urmatoarea echipa: 13. Pigliacelli – 18. Vladoiu, 4. Balasa, 23. M. Constantin, 11. Bancu – 8. Mateiu, 16. Nistor, 10.…

- Echipa de fotbal Universitatea Craiova a fost invinsa de vicecampioana Cehiei, Viktoria Plzen, cu scorul de 2-0 (1-0), vineri, la Schwaz, intr-un meci amical jucat in stagiul de pregatire din Austria, potrivit paginii de Facebook a clubului din Banie. Golurile au fost marcate de Ales Cermak (20) si…

- Campioana CFR Cluj o va intalni in deplasare pe Academica Clinceni in prima etapa a editiei 2020-2021 a Ligii I de fotbal, potrivit programului stabilit joi la sediul LPF. Vicecampioana Universitatea Craiova va debuta in noul sezon in deplasare cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, in timp ce…

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Leo Grozavu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa online, ca in cazul unei victorii in partida de pe teren propriu cu Academica Clinceni, din ultima etapa a play-out-lui Ligii I, va putea spune ca acesta a fost un sezon reusit pentru…

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Leo Grozavu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa online, ca in cazul unei victorii in partida de pe teren propriu cu Academica Clinceni, din ultima etapa a play-out-lui Ligii I, va putea spune ca acesta a fost un sezon reusit pentru…

- Etapa a 13-a din play-out-ul Ligii I de fotbal va incepe sambata, 1 august, cu doua jocuri: Academica Clinceni – AFC Hermannstadt (de la ora 16:30) și FC Viitorul Constanta – Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (cu start la ora 19:00). Runda se va incheia duminica, 2 august, cu meciurile: CSM Politehnica Iasi…

- Liga Profesionista de Fotbal a amanat meciurile programate saptamana aceasta ale echipelor Universitatea Craiova, CFR Cluj si Dinamo Bucuresti, dupa testele pozitive la coronavirus inregistrate la aceste cluburi. Astfel, programul va cuprinde un meci din etapa a noua a play-off-ului si trei din etapa…