Dinamo, la momentul revanșei Aflata in insolvența și macinata de scandaluri interne, echipa din Ștefan cel Mare viseaza totuși la razbunarea umilinței din tur, cand au pierdut cu 6-0 pe Arena Naționala in fața rivalilor de la FCSB. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat in cursul zilei programul etapei #23 din Liga 1, cea in care va avea loc derby-ul dintre Dinamo și FCSB. Primul Derby de Romania din 2022 se va disputa duminica, 30 ianuarie, de la ora 20:00, cu Dinamo in calitate de club gazda. Ramane de vazut daca roș-albii vor…

- Razvan Zavaleanu vorbește intr-un amplu interviu acordat Gazetei Sporturilor despre ce a gasit la Dinamo, situația financiara a echipei și motivele pentru care fotbaliștii refuza sa semneze cu echipa din „Ștefan cel Mare”. ...

- Formatia din „Stefan cel Mare“ reprezinta un paradox: n-are jucatori de valoare, dar se intareste la nivel administrativ. Bilantul de pana acum: a fost adus un nou antrenor, Flavius Stoican, insotit de trei secunzi, un manager sportiv, Florin Raducioiu, si un singur fotbalist.

- Formatia din „Stefan cel Mare“ se pregateste, in iarna, de remanierea masiva a lotului. Asa cum a anuntat antrenorul echipei, dupa ultimul meci din 2021, 0-2 cu Farul. Doar ca, la 24 de ore distanta, „Puriul“ a aflat ca remanierea a inceput cu el!

- A aparat poarta Stelei, a fost in conducerea echipei din Ghencea. Fostul goalkeeper „militar” crede ca oficialii din Stefan cel Mare ar trebui sa urmeze exemplul Rapidului. Dinamo si-ar putea reveni daca ar declara falimentul.

- Deian Sorescu (24 de ani) are cale libera sa plece de la Dinamo. Clubul i-a setat prețul - un milion de euro - iar fotbalistul are șanse mari sa plece din Ștefan cel Mare in aceasta iarna. Golgeterul „cainilor” a mai avut tentative de a pleca de la Dinamo, acestea eșuand insa, fie ca a fost vorba de…

- Vladimir Cohn (77 de ani), fost acționar la Dinamo, nu crede ca Mircea Rednic (59 de ani) este antrenorul potrivit pentru formația din Ștefan cel Mare. Dinamo a invins-o pe Chindia, scor 1-0, și a intrerupt seria de 15 meciuri consecutive fara victorie in Liga 1. Vladimir Cohn nu este incantat de modul…

- Mario Nicolae, fostul director sportiv de la Dinamo, s-a detașat de lumea fotbalului dupa ce i-a expirat contractul cu echipa din Ștefan cel Mare. El a fost zarit imparțind icoane la Hramul Sfantului Nicolae. Mario Nicolae, fostul director sportiv de la Dinamo, s-a apropiat de lumea bisericeasca dupa…