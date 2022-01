Stiri pe aceeasi tema

- FC Voluntari joaca acasa cu Gaz Metan Mediaș, de la ora 14:00, in runda #23 din Liga 1. Duelul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Programul complet al rundei #23 din Liga 1 FC Voluntari - Gaz Metan Mediaș » liveTEXT de la 14:00 Live + Statistici FC…

- ​Primul meci disputat în 2022 în Liga 1 s-a terminat cu victoria celor de la FC Argeș: 2-1 vs Dinamo București. Formația lui Flavius Stoican nu a aratat deloc rau în Trivale, a avut și un gol anulat foarte ușor, dar nu a reușit sa obțina vreun punct din meciul care a contat pentru…

- Farul și Dinamo se intalnesc azi de la ora 18:00. Meciul amical e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe ProX. Farul - Dinamo » liveTEXT de la 18:00 „Stadionul Central - Academia de Fotbal Gheorghe Hagi”Meciul se joaca fara spectatori ECHIPELE DE START Farul: Branescu - Dussaut, Larie, Ghița, De Nooijer…

- Dinamo a fost invinsa cu scorul de 2-0 de CS Mioveni, miercuri, in primul meci amical disputat in acest an cu antrenorul Flavius Stoican pe banca tehnica.Golurile au fost marcate de James Wright (32) si Szilard Veres (77). Amicalul a avut loc la Centrul FRF de la Buftea.CS Mioveni a ratat si un penalty…

- Academica Clinceni joaca acasa cu Chindia Targoviște, de la 13:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Programul complet al etapei #21 Academica Clinceni - Chindia Targoviște, live de la 13:30 Click AICI pentru live+statistici! Academica Clinceni -…

- Formatia CS Mioveni a invins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Dinamo, intr-un meci din etapa a XX-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, in care a revenit pe final de la 0-1. Au marcat Sanoh "90+3 (penalti) si Rusu "90+5 pentru gazde, respectiv Sorescu "62 (penalti) pentru Dinamo. In minutul 66,…

- ​Academica Clinceni a avut nevoie de 18 etape pentru a obține prima victorie în acest sezon de Liga 1. Ilfovenii au profitat de criza fara sfârșit prin care trece Dinamo București și s-au impus la Giurgiu, scor 1-0.Golul a fost marcat de Patriche '33. Vezi aici reușita.Dinamo…