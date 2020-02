Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Adrian Petre (22 de ani) a venit azi dimineața in Romania, pentru a semna cu FCSB. Varful a fost cumparat pentru 800.000 de euro de le Esbjerg, din Danermarca. Dinamo - FCSB se joaca pe Arena Naționala, de la ora 20:00. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe Look…

- Dinamo și FCSB se infrunta azi in Derby de Romania, iar Mihai Stoica i-a ironizat pe rivali intr-o postare pe Facebook. Dinamo - FCSB se joaca pe Arena Naționala, de la ora 20:00. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. Dupa ce…

- Dinamo și FCSB se intalnesc in aceasta seara, de la ora 20:00, in derby-ul etapei cu numarul 25 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT, FOTO + VIDEO pe GSP.RO și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. Clasamentul actualizat din Liga 1 Programul etapei #25 din Liga…

- Jucatorii de la Craiova domina clasamentul celor mai frumoase iubite și soții din Liga 1. FCSB - Craiova se joaca duminica, 22 decembrie, de la ora 20:00, in etapa #22 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus +1 FOTO…

- Romania intalnește Japonia, miercuri, de la 11:00, in ultimul meci din grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. „Tricolorele” nu mai au nicio sansa sa termine in primele 8, iar miercuri…

- Romania intalnește azi Suedia in al doilea meci din Main Round. Partida va fi liveTEXT și FOTO pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. Romania - Suedia (marți, ora 13:30) și Romania - Japonia (miercuri, ora 11:00) sunt partidele pe care le avem de disputat in Main…

- Romania joaca azi de la ora 11:00 al doilea meci la Mondialul de handbal feminin din Japonia, cu Senegal. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. Meciul se va disputa la Yatsushiro (Japonia).GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa…

- Dinamo se deplaseaza azi la pranz la Clinceni, unde va disputa meciul cu Academica de la o ora inedita, 13:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. Vezi AICI programul etapei #17 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat liveTEXT de la 13:30…