- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud s-a calificat in finala Cupei Romaniei, pe care o va disputa impotriva celor de la Dinamo Bucuresti, duminica, 30 mai, de la 15.30, la Sala Polivalenta din Bucuresti. In semifinale, „delfinii” au invins Steaua, scor 33-28, in timp ce Dinamo a scos-o din competitie…

- Sambata, 29 mai, la Sala Polivalenta din Bucuresti, sunt programate partidele contand pentru semifinalele Cupei Romaniei la handbal masculin. Dupa jocurile din sferturi, patru echipe au acces in „careul de asi”: HC Dobrogea Sud (29-24 cu SCM Politehnica Timisoara), Dinamo Bucuresti (34-32 cu CSM Bucuresti),…

- Echipele de handbal masculin Dinamo Bucuresti - CSM Bacau si Steaua - HCDS Constanta se vor duela sambata, in semifinalele Cupei Romaniei. Finalele sunt programate duminica. Tragerea la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei a avut loc joi seara, la putin timp dupa incheierea partidelor din…

- Campioana din 2021 la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, este a patra semifinalista a Cupei Romaniei, dupa ce a eliminat, joi, formatia CSM Bucuresti, in sferturile competitiei. Dinamo Bucuresti a castigat partida cu CSM cu scorul de 34-32 (18-14), scrie news.ro. Celelalte trei semifinaliste…

- Turul 3 din Cupa Romaniei la handbal masculin se disputa joi, 27 mai, in Sala Rapid, dupa urmatorul program: AHC Dobrogea Sud Constanța – SCM Politehnica Timișoara (joi, 27 mai, ora 10.30, sala Rapid) CS Minaur Baia Mare – CSM Bacau (joi, 28 mai, ora 13.10, sala Rapid) AHC Potaissa Turda – Steaua București…

- CS Minaur vrea sa joace finala Cupei Romaniei. Pana acolo insa mai are de jucat cu CSM Bacau maine, 27 mai, in sala Rapid., cu incepere de la ora 13.10. Caștigatoarele acestor meciuri se vor califica in Final Four, acesta urmand sa aiba loc sambata și duminica, in București. Iata programul meciurilor…

- Marti s-au disputat partidele din optimile Cupei Romaniei la handbal masculin. Dinamo Bucuresti, detinatoarea trofeului, s-a calificat in sferturi, iar miercuri, in ziua libera din competitie, va participa la funeraliile sotiei jucatorului sau Javier Humet, la Constanta. Joi, Dinamo joaca in sferturi…

- FR Handbal a anuntat, duminica, in urma tragerii la sorti, programul Cupei Romaniei la masculin, competitie care debuteaza in 24 mai si deruleaza Turneul Final Four in 29-30 mai. Competitia va avea loc la Bucuresti, cu primul tur programat in 24 mai, in care vor fi angrenate echipe din Liga…