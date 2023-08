Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de copii din Constanța aflați in tabara in stațiunea Lacul Roșu, județul Harghita, au fost afectați dupa ce au luat masa la o pensiune. Cei 36 de copii din Constanța, in varsta de 13 ani, aflați in tabara la Laccul Roșu, au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce au acuzat stari de rau […]

- Vacanta cu surprize neplacute pentru mai multi copii cu varste intre 8 si 13 ani, cazati la un complex turistic din localitatea Fundata. In aceasta dupa amiaza, acestia au inceput sa prezinte probleme medicale, respectiv dureri abdominale, greturi, varsaturi. La fata locului s-au deplasat 2 autospeciale…

- Zeci de turiști britanici au facut o toxiinfecție alimentara și au fost internați in spital, dupa o vacanța petrecuta la un hotel de lux din Antalya. Copii la spital, cu perfuzii, dupa o vacanta la un hotel de lux din Antalya. 25 de turisti britanici au facut toxiinfectie alimentara si au fost internati…