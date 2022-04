Stiri pe aceeasi tema

- In Danemarca lungi conducte negre urmeaza sa fie ingropate intr-un sant, pe masura ce lucrarile de constructie la un gazoduct care va face legatura intre Norvegia si Polonia au fost reluate dupa invadarea Ucrainei, transmite Agerpres, care citeaza AFP.

- Polonia și-a inasprit tonul la adresa Germaniei și Franței, pe care le acuza de simpatii puternice pentru Moscova. Simpatiile sunt insa pentru gazul rusesc, fara de care, cel puțin in viitorul apropiat, industriile, mai ales cea a Germaniei, se vor prabuși. Țarile fost comuniste atarna și ele la gazul…

- Gazele rusesti continua sa fie livrate, vineri, spre Europa, in pofida termenului stabilit de presedintele Vladimir Putin pentru intreruperea furnizarii in cazul in care clientii nu incep sa plateasca aprovizionarea in ruble, relateaza Reuters. Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au urcat…

- Rusia transporta mai multe gaze naturale prin conductele care traverseaza Ucraina, in condițiile in care tranzitul de gaze s-a dublat pe masura ce companiile energetice s-au grabit sa faca achizitii dupa invazie, și plateste in continuare toate sumele datorate pentru tranzitul gazelor spre Europa, arata…

- Multe țari au facut publice echipamentele pe care le-au expediat in Ucraina, arata o analiza FT . Ben Wallace, secretarul britanic al apararii, a declarat miercuri ca Marea Britanie a trimis pana acum 3.615 de rachete antitanc NLAW și ca va incepe in curand sa trimita arme antitanc Javelin. De asemenea,…

- Boris Johnson viziteaza marți țarile NATO vecine cu Rusia și se va intalni și cu trupele britanice dislocate in aceasta zona, spunand ca ”Putin trebuie sa piarda”. Premierul britanic Boris Johnson urmeaza sa zboare marți pentru a vizita țarile de la granița NATO cu Rusia, promițand ca Vladimir Putin…

- Germania isi va pune in practica planurile care vizeaza construirea a doua noi terminale pentru gaze naturale lichefiate (LNG) si, de asemenea, isi va majora rezervele de gaze naturale pentru a-si reduce dependenta de gazele rusesti, in contextul invaziei Ucrainei, a declarat duminica Olaf Scholz,…

- Uniunea Europeana ar putea face fata unei opriri pe termen scurt a tuturor importurilor de gaze rusesti, dar acest lucru ar avea ”consecinte economice profunde” si ar necesita masuri de urgenta pentru a reduce cererea, potrivit analizei grupului de reflectie Bruegel, citata de Reuters și news.ro.…