- ​CSM Lugoj s-a calificat în optimile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, marti seara, desi a fost învinsa în deplasare de formatia ceha Dukla Liberec, cu scorul de 3-2 (26-28, 25-19, 25-22, 17-25, 15-12), în mansa a doua a saisprezecimilor de finala, potrivit Agerpres.CSM…

- Volei feminin/ Cupa Challenge, șaisprezecimi de finala, tur 5871 de kilometri, trei avioane schimbate și 19 ore de drum! Astfel a inceput aventura voleibalistelor de la Știința Bacau in actuala ediție a Cupei Challenge. Din punct de vedere sportiv, sorții nu au fost foarte duri cu bacauancele, carora…

