- Cel de-al doilea Golden Buzz de la „Romanii au talent” sezonul 12 a fost dat de Smiley și Pavel Bartoș, lui Alex Dowis, in varsta de 42 de ani, in prima ediție de vineri, 4 februarie. Povestea de viața a concurentului este cu adevarat impresionanta. Alex Dowis este autodidact. Smiley și Pavel Bartoș…

- Andra a pregatit un cadou fanilor ei: un nou single cu videoclip, „Pas cu Pas”. Lansat chiar in ziua de naștere a soțului sau, Catalin Maruța, artista le transmite celor care o urmaresc pe Social Media și ii asculta muzica faptul ca piesa are semnificații profunde. Cantecul induce atmosfera ideala și…

- Casa de discuri Loud Rage Music a lansat astazi cel de-al doilea material discografic al timișorenilor de la Dara Project – care include foști membri ai trupelor Negura Bunget și Katharos XIII – numit „Și glia lua nume”, care cuprinde melodii inregistrate in ultimii ani la Soundcreation și DSP Studio…

- Trupa Subcarpați, una dintre cele mai interesante grupari muzicale independente din Romania, care aduce in atenția publicului tanar muzica tradiționala romaneasca, a lansat in urma cu o saptamana un videoclip live, in colaborare cu Corul de copii „Așezamantul Sf. Leontie" ...

- De un an și jumatate Luis Gabriel s-a strecurat in topurile muzicale și a reușit, alaturi de Haziram sa incalzeasca inimile tuturor. Piesa lui de rezistența este “Toate dimantele” care a facut furori peste tot și are la ora actuala 101.478.943 de vizionari pe youtube. Luis Gabriel a lansat o noua piesa…

- “Trebuie sa muncești ca sa ajungi undeva atat in muzica cat și in televiziune”La inceput de decembrie, Balkanika Records lanseaza pe piața un nou nume muzical și o piesa de dragoste. Jenni a inregistrat melodia “Mi-e sete rau” la care a filmat și un videoclip plin de culoare.Noua artista de la Balkanika…

- La inceput de decembrie, Balkanika Records lanseaza pe piața un nou nume muzical și o piesa de dragoste. Jenni a inregistrat melodia „Mi-e sete rau” la care a filmat și un videoclip plin de culoare. Noua artista de la Balkanika Records se numește Jenni, are 18 ani și tocmai a lansat o piesa de dragoste…

- Formația Phaser a lansat un nou videoclip la piesa „Suflete pierdute”, melodie care face parte din albumul de debut al trupei, „Inceput de univers”, care a fost lansat in luna februarie a acestui an. „Vremea melancolica de la București ne-a servit drept inspirație și ni s-a parut perfecta pentru a da…